MARKT USA/Zurückhaltung vor Inflationsdaten - Salesforce.com sehr fest

An den US-Börsen zeichnet sich am Donnerstag eine eher verhaltene Handelseröffnung ab. Während der S&P-Future vorbörslich kaum verändert tendiert, liegt der Nasdaq-Future 0,2 Prozent im Minus. Richtungsweisend dürfte letztlich der PCE-Preisindex sein, der im Rahmen der Juli-Daten zu den persönlichen Einkommen und Ausgaben veröffentlicht wird. Der Index gilt als bevorzugtes Inflationsmaß der US-Notenbank. Von ihm erhoffen sich Anleger Aufschluss über den geldpolitischen Kurs der Federal Reserve. Daneben steht am Donnerstag noch der Einkaufsmanagerindex der Region Chicago für August auf der Agenda.

Ein weiteres Kriterium, an dem die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet, ist der Arbeitsmarkt. Hier hatten die Daten des privaten Dienstleisters ADP am Mittwoch und die Daten zu den Stellenangeboten ("Jolts") am Dienstag eine Abkühlung angedeutet, was den Druck zu weiteren Zinserhöhungen von der Notenbank nehmen würde. Mit Spannung warten Investoren daher auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Spekulationen auf ein Ende der Zinserhöhungen hatten an den vergangenen Tagen die Anleiherenditen gedrückt und die Aktienkurse gestützt. Am Donnerstag geht es mit den Renditen weiter leicht nach unten.

Unternehmensseitig hat Salesforce.com im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten. Dazu gab der SAP-Wettbewerber einen optimistischen Ausblick. Im vorbörslichen Handel steigt der Kurs um 5,3 Prozent. Die Erwartungen übertroffen hat im zweiten Quartal auch Okta (+11%). Der Spezialist für Identitäts- und Zugriffsmanagement setzte sich überdies ein ehrgeizigeres Umsatzziel.

