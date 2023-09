MARKT/Zehnjahresrendite nach Ifo-Daten auf Jahreshoch

Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe steigt laut Tradeweb auf 2,80 Prozent und damit auf ein neues Jahreshoch. Der Anleihenverkauf beschleunigt sich nach dem deutschen Ifo-Umfragedaten, die eine weitere Schwächung des Geschäftsklimas in Deutschland zeigen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex fiel im September auf 85,7, wenn auch weniger stark als die erwarteten 85,0 in der Umfrage des Wall Street Journal. "Pessimismus herrscht immer noch in den Vorstandszimmern deutscher Unternehmen", so Christoph Swonke, Analyst bei DZ Bank Research, in einer Mitteilung.

September 25, 2023 06:52 ET (10:52 GMT)