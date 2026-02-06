Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.02.2026 08:30:13

Marktausblick 2026 der Glarner Kantonalbank: Politische Börsen haben kurze Beine

Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Marktausblick 2026 der Glarner Kantonalbank: Politische Börsen haben kurze Beine

06.02.2026 / 08:30 CET/CEST

Glarus, 6. Februar 2026 – Rund 500 Kundinnen und Kunden folgten am 4. Februar 2026 der Einladung der Glarner Kantonalbank zum traditionellen Marktausblick. Unter dem Motto «Politische Börsen haben kurze Beine» wurden die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen analysiert, das Börsenjahr 2025 reflektiert und den Teilnehmenden ein fundierter Ausblick auf das Anlagejahr 2026 vermittelt. 

Zum Auftakt zeigte Rolf Widmer, Leiter Vertrieb, auf, wie die aktuell herausfordernde weltpolitische Situation kurzfristige Marktbewegungen verursacht, langfristig jedoch wirtschaftliche Grunddaten und Unternehmensqualität entscheidend bleiben. Er betonte dabei, dass es sich für Anlegerinnen und Anleger lohnt, gerade in stürmischen Zeiten Ruhe zu bewahren und auf eine klare Strategie zu setzen. Anschliessend präsentierte Steve Pochop, Leiter Portfoliomanagement, einen kompakten Rückblick auf das Börsenjahr 2025, welches den Kundeninnen und Kunden der Glarner Kantonalbank eine sehr erfreuliche Rendite brachte. Er zeigte auf, welche Faktoren 2026 im Fokus stehen dürften und in welche Anlagenklassen es sich zu investieren lohnt. Ein besonderes Highlight bot Gastreferent Berni Schär, ehemaliger SRF-Sportjournalist. Mit seiner inspirierenden Art zog er Parallelen zwischen Spitzensport und Wirtschaft: Erfolg brauche klare Ziele, gute Technik, Vorbereitung und Teamgeist – Fähigkeiten, die sowohl im Sport als auch für Unternehmungen entscheidend sind.
Zum Abschluss bot ein gemütlicher Apéro riche Raum für vertiefte Gespräche und persönlichen Austausch zwischen Kundschaft, Fachpersonen und Referenten.


Ende der Medienmitteilungen
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Glarner Kantonalbank AG
Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Schweiz
Telefon: 0844 773 773
E-Mail: shana.spichtig@glkb.ch
ISIN: CH0189396655
Börsen: BX Berne eXchange; SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2272454

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2272454  06.02.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Glarner Kantonalbank

mehr Nachrichten

Analysen zu Glarner Kantonalbank

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Glarner Kantonalbank 24,50 0,82% Glarner Kantonalbank

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17:04 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen