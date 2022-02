Marktbericht: DAX-Kurssturz voraus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Tagesschau"

Die Zinserwartungen in den USA sind schlagartig in die Höhe geschnellt. Investoren in New York nahmen Reißaus - und lieferten so das Rollenvorbild für die Anleger hierzulande. Der DAX steht vor einem neuen Kurssturz.