Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine und der neuen BMW i5 Limousine aus China für China.

+++ Produktion im Werk Dadong des Gemeinschaftsunternehmens BMW Brilliance Automotive Ltd. in Shenyang gestartet +++ Exklusiv für den chinesischen Automobilmarkt entwickelte Ausführung der Business-Limousine kommt jetzt zu den Händlern +++ Neuauflage erstmals auch in China mit vollelektrischem Antrieb verfügbar +++ Luxuriöser Raumkomfort im Fond durch erweiterten Radstand und eigenständige Proportionen +++