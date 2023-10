Markteinführung der neuen BMW 5er Limousine und des ersten BMW i5. BMW 5er Touring ab Frühjahr 2024 mit identischem Antriebsportfolio.

Nach dem initialen Verkaufsstart in Südkorea kommen die neue BMW 5er Limousine und die erste BMW i5 Limousine nun auch in Deutschland und zahlreichen weiteren Märkten zu den Händlern. Ab Frühjahr 2024 wird der neue BMW 5er Touring mit dem gleichen Angebot an Motorisierungen erhältlich sein. Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW Zum vollständigen Artikel