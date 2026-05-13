VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
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13.05.2026 08:25:38
Markterholung: Biokraftstoffhersteller Verbio wird optimistischer
LEIPZIG (dpa-AFX) - Der starke Ölpreisanstieg seit dem Beginn des Iran-Krieges treibt auch die Geschäfte des Biokraftstoffherstellers Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) an. An den Tankstellen greifen Verbraucher eher zu E10, statt zum noch teurerem Superbenzin. Hinzu kommt ein für das Unternehmen günstigeres regulatorisches Umfeld. Daher rechnet die Unternehmensführung laut Mitteilung vom Mittwoch für das bis Ende Juni laufende Geschäftsjahr nun mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) am oberen Ende der im März genannten Spanne von 100 bis 140 Millionen Euro.
Bei einem Umsatzwachstum um gut 13 Prozent auf 447 Millionen Euro vervielfachte Verbio das operative Ergebnis im abgelaufenen dritten Geschäftsquartal im Jahresvergleich auf 60,2 Millionen Euro./mis/stk
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