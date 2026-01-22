Sage Aktie

Nach Trump-Wende 22.01.2026 16:35:39

Markterholung gibt SAP-Aktie keinen Schub - Analyst sieht schlechte Stimmung

Markterholung gibt SAP-Aktie keinen Schub - Analyst sieht schlechte Stimmung

Europäische Softwarewerte haben am Donnerstag nicht von der Markterholung im Zuge der Zoll-Kehrtwende profitiert.

Bei den Anlegern waren eher Aktien gefragt, die zuletzt von der Zoll-Drohung aus den USA unter Druck geraten waren, wie Autowerte.

Die Papiere von SAP haben die DAX-Rekorde indes bereits seit dem Frühjahr 2025 nicht mehr mitgemacht. Die Anteilsscheine der Walldorfer rutschten am Donnerstag mit gut 187 Euro auf das tiefste Niveau seit Sommer 2024 ab. Zuletzt notierten sie mit 189,90 Euro noch 0,6 Prozent im Minus.

Balajee Tirupati von der Citigroup sprach tags zuvor in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht von SAP von einem Höhepunkt in der Mollstimmung für die Branche. Die rasante Entwicklung von KI und die Unsicherheit für die Wachstumsprofile seien eine schwere Belastung. Dabei erwartet Tirupati aber eine anhaltend starke Entwicklung des SAP-Konzerns. Nach dem Bericht am 29. Januar könnten die Anleger gelassener an SAP-Aktien herangehen.

An anderen europäischen Börsen lagen auch Werte wie Sage und Amadeus IT im Minus.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)

