Bayer Aktie
WKN: 879501 / ISIN: US0727303028
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28.05.2026 02:38:39
Marktpreise kontrolliert?: US-Firma verklagt Bayer wegen Maissaatgut
In den USA laufen gegen Bayer schon Tausende Klagen. Es kommt eine neue dazu: Ein Unternehmen aus Iowa wirft dem Konzern vor, den Markt für Maissaatgut monopolisiert zu haben. Bayer weist die Vorwürfe zurück.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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