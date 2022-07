Marktstart im Herbst: Renault öffnet ab sofort Vorbestellungen für den neuen Austral

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Mit dem Austral erweitert Renault sein Modellprogramm um einen neu entwickelten Kompakt-SUV. Ab sofort öffnet Renault in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und den Niederlanden die Vorbestellungen für den Newcomer im dynamischen "Sensual Tech" Design und mit effizienten Hybridmotoren. Die Zahl von 34.000 Anmeldungen bei dem im Februar gestarteten Kundenbindungsprogramm "Austral Now" belegt das große Interesse an dem Renault Neuzugang. Der Marktstart erfolgt im Herbst.