Marktüberblick: Rekord-Rally an der Wall Street

Der deutsche Aktienmarkt bot zum Wochenstart bei dünnen Umsätzen und dünner Nachrichtenlage ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,28 Prozent tiefer bei 14.461 Punkten. MDAX und TecDAX endeten derweil mit Zugewinnen von 0,10 und 0,57 Prozent. In den drei Indizes gab es 47 Gewinner und 51 Verlierer. Das Abwärtsvolumen überwog leicht mit 56 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel und Technologie. Auffällige Schwäche zeigten hingegen Bauwerte und Banken. Volkswagen verbesserte sich an der DAX-Spitze um 2,40 Prozent. Der Autobauer hatte angekündigt, in den nächsten Jahren ein Netz eigener Batteriefabriken für Elektrofahrzeuge aufzubauen. Infineon und Delivery Hero rückten dahinter um 1,28 respektive 0,96 Prozent vor. Covestro, BASF und adidas verbuchten am anderen Ende des DAX-Tableaus Abschläge von 2,04 bis 3,15 Prozent.

An der Wall Street kletterten der Dow Jones Industrial (+0,53% auf 32.953 Punkte) und der marktbreite S&P 500 (+0,64% auf 3.969 Punkte) auf neue Rekordstände. Der technologielastige Nasdaq 100 verbesserte sich um 1,12 Prozent auf 13.083 Zähler, notiert damit jedoch noch rund 6 Prozent unterhalb seiner Mitte Februar markierten Bestmarke. 61 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 64 Prozent. 462 neuen 52-Wochen-Hochs standen 15 neue Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren zyklischer Konsum und Versorger. Einzige Verlierer-Sektoren waren die zuletzt gut gelaufenen Energiewerte und Finanztitel. Die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gab um 2 Basispunkte auf 1,62 Prozent nach. Gold stieg an der Comex um 0,62 Prozent auf 1.731 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh dank der positiven Vorgaben von der Wall Street ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index stieg um 0,52 Prozent auf 208,56 Punkte. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation ein Handelsstart im Plus (14.503) erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite hierzulande auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. In den USA stellen die Daten zum Einzelhandelsumsatz und der Industrieproduktion potenzielle Impulsgeber dar. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von RWE, Volkswagen und Delivery Hero. Bereits gestern nach Börsenschluss präsentierte Zalando starke Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick. Die Aktie dürfte mit einem deutlichen Aufschlag in den Handel starten.

