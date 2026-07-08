Wirecard Aktie

Wirecard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060

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08.07.2026 18:27:00

Markus Braun: Früherer Wirecard-Boss klagt über Trennung von seiner Familie

Sechs Jahre sitzt der einstige Börsenstar Markus Braun bereits in Untersuchungshaft. Schwierig sei, aus dem Familienleben »herausgerissen« zu sein. Wann ein Urteil im Milliardenbetrugsprozess gegen ihn fällt, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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