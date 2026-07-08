Wirecard Aktie
WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060
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08.07.2026 18:27:00
Markus Braun: Früherer Wirecard-Boss klagt über Trennung von seiner Familie
Sechs Jahre sitzt der einstige Börsenstar Markus Braun bereits in Untersuchungshaft. Schwierig sei, aus dem Familienleben »herausgerissen« zu sein. Wann ein Urteil im Milliardenbetrugsprozess gegen ihn fällt, ist unklar.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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