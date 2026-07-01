Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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01.07.2026 10:00:00
Markus Flasch wird Präsident des europäischen Motorradindustrieverbandes ACEM.
BMW Motorrad CEO übernimmt Führungsrolle in der europäischen Motorradindustrie und treibt zentrale Zukunftsthemen wie Dekarbonisierung, urbane Mobilität und Wettbewerbsfähigkeit voran.Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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