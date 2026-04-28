Louis Aktie
WKN: 779157 / ISIN: CY0004690711
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28.04.2026 16:20:00
Markus Söder - Louis Klamroth bei »ARD-Arena«: Ab wann ist man eigentlich reich?
Wer den Spitzensteuersatz zahlt, sei für ihn reich, sagte Moderator Luis Klamroth in der ARD. CSU-Chef Markus Söder reagierte empört. Was die Zahlen sagen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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