Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler hat am 09.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,12 TRY. Im Vorjahresviertel hatte Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler 1,15 TRY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Marmaris Altinyunus Turistik Tesisler mit einem Umsatz von insgesamt 14,1 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,4 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 5,53 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 TRY eingefahren. Im Vorjahr waren -17,150 TRY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 49,90 Millionen TRY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 39,67 Millionen TRY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at