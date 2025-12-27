Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
|
27.12.2025 06:00:28
Marmite-scented deodorant tops list of UK’s most unwanted Christmas presents
Consumer group Which? finds one in five people are unsure what to do with dud gifts after the festive periodMarmite-scented deodorant and already-worn pyjamas have topped the list of the most disappointing Christmas presents, according to research that found one in five Britons have received an unwanted gift in their festive haul.More than 2,000 members of the public were polled by the consumer group Which? in January about the gifts they received last Christmas, with 21% of those surveyed saying they had been given an unwanted or unsuitable present. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Top's Inc. Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu Top's Inc. Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Top's Inc. Registered Shs
|1 122,00
|0,00%