Marode Salzbachtalbrücke in Hessen gesprengt

WIESBADEN (AFP) -- Die seit Jahren marode Salzbachtalbrücke der Autobahn 66 in Wiesbaden ist gesprengt worden. Am Samstagmittag brach zunächst der Südteil der Brücke in sich zusammen, wenige Sekunden später kippte wie geplant der Nordteil auf die Trümmer des Südteils. Die Autobahn GmbH West übertrug die Sprengung per Livestream. Zuschauer vor Ort waren aus Sicherheitsgründen nicht zugelassen, der Bereich wurde weiträumig abgesperrt.

Der sukzessive Abriss der 1963 gebauten Brücke hatte 2017 begonnen, der geplante Neubau sollte eigentlich bis 2022 komplett fertig sein. Durch Verzögerungen verschob sich dieser Termin allerdings zunächst auf 2026.

Der Verkehr lief indes bis vor einiger Zeit weiter. Im Juni 2021 wurde die Brücke schließlich gesperrt, nachdem Betonteile auf die darunter verlaufende Bundesstraße 263 gefallen waren. Bis 2023 soll die Brücke nach der Sprengung nun neu gebaut werden.

