Marokko: Etwa 11 Milliarden Euro sollen für Wiederaufbau fließen

RABAT (dpa-AFX) - Marokko will rund 120 Milliarden Dirham (circa 11 Milliarden Euro) für den Wiederaufbau nach dem verheerenden Erdbeben von Anfang September bereitstellen. Der marokkanische Königspalast teilte am späten Mittwochabend mit, dass die Mittel vor allem für die "Umsiedlung betroffener Menschen, den Wiederaufbau von Häusern und die Wiederherstellung der Infrastruktur" dienen sollen. Die Gelder sollen über einen Zeitraum von fünf Jahren fließen. Zunächst sollten die am schwersten getroffenen Provinzen, darunter auch die bei Touristen beliebte Stadt Marrakesch, Unterstützung erhalten.

Das Beben der Stärke 6,8 erschütterte Marokko am 8. September. Rund 50 000 Häuser sollen dabei ganz oder teilweise zerstört worden sein. Rund 300 000 Menschen sind nach UN-Schätzungen von dem Erdbeben und den Nachwirkungen betroffen. Nach marokkanischen Behördenangaben kamen knapp 3000 Menschen ums Leben./arj/DP/stw