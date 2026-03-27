Marpai stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marpai präsentierte in der am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Marpai hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 39,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,6 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,0 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,950 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,920 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 35,75 Prozent auf 28,17 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 18,10 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at