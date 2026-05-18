Marpai stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Marpai lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,13 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,210 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marpai in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 18,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,4 Millionen USD im Vergleich zu 5,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at