Marqeta Aktie
WKN DE: A3CQSL / ISIN: US57142B1044
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27.11.2026 18:14:33
Marqeta: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Marqeta (NASDAQ:MQ) reported that its quarterly total payment volume, representing the total dollar amount of transactions processed on its platform, reached $126 billion. Winning complex enterprise card migrations while expanding adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA), a measure of core operating profitability, shows how platform scale drives expanding earnings power. Three statements from management highlight the strategic roadmap for long-term investors.
Enterprise clients are migrating existing card portfolios onto Marqeta to run both debit and credit offerings through a single processor. Consolidating multiple programs onto one infrastructure reduces technical friction and deepens client relationships.
When enterprise clients contract directly with issuing banks, pass-through network fees no longer flow into Marqeta's top-line revenue, which is total revenue generated before expenses. This shift reduces revenue and operating costs by equal amounts, while gross profit remains unchanged, making gross profit the truest measure of performance.
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