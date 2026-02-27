|
27.02.2026 06:31:29
Marqeta: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Marqeta ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Marqeta die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135,8 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 172,1 Millionen USD ausgewiesen.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,030 USD. Im Vorjahr hatten 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 624,88 Millionen USD gegenüber 507,00 Millionen USD im Vorjahr ausgewiesen.
