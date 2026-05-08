Marqeta: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Marqeta hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresviertel hatte Marqeta -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Marqeta im vergangenen Quartal 165,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marqeta 139,1 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at