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05.11.2026 06:31:28
Marqeta legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Marqeta gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 1,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marqeta -0,030 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 176,2 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 163,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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