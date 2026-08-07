Marqeta: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Marqeta äußerte sich am 04.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,07 USD. Im Vorjahresviertel hatte Marqeta -0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 176,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 17,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 150,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at