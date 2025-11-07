Marqeta stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marqeta hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Marqeta ein EPS von -0,060 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 27,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 163,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 128,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at