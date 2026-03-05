Marquette National mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Marquette National hat am 03.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Marquette National hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,64 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,670 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 28,2 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 3,91 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 18,97 Prozent auf 98,34 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 79,68 Millionen USD gelegen.

