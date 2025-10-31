Marquette National: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Marquette National stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,85 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Marquette National noch ein Gewinn pro Aktie von 0,230 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marquette National in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 23,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 24,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at