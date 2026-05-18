MarrAz legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

MarrAz hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,10 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat MarrAz im vergangenen Quartal 416,5 Millionen EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MarrAz 398,8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at