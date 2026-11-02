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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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02.11.2026 13:11:03

Marriott International Inc. Announces Rise In Q3 Income

(RTTNews) - Marriott International Inc. (MAR) revealed a profit for its third quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $794 million, or $3.04 per share. This compares with $728 million, or $2.67 per share, last year.

Excluding items, Marriott International Inc. reported adjusted earnings of $790 million or $3.02 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $7.005 billion from $6.489 billion last year.

Marriott International Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $794 Mln. vs. $728 Mln. last year. -EPS: $3.04 vs. $2.67 last year. -Revenue: $7.005 Bln vs. $6.489 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 3.14 To $ 3.21 Full year EPS guidance: $ 12.07 To $ 12.14

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