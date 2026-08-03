Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
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03.08.2026 13:13:30
Marriott International Inc. Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Marriott International Inc. (MAR) revealed earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $766 million, or $2.90 per share. This compares with $763 million, or $2.78 per share, last year.
Excluding items, Marriott International Inc. reported adjusted earnings of $844 million or $3.19 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $7.071 billion from $6.744 billion last year.
Marriott International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $766 Mln. vs. $763 Mln. last year. -EPS: $2.90 vs. $2.78 last year. -Revenue: $7.071 Bln vs. $6.744 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 2.74 To $ 2.82 Full year EPS guidance: $ 11.64 To $ 11.81
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