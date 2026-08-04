Marriott legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marriott hat am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 2,90 USD. Im letzten Jahr hatte Marriott einen Gewinn von 2,78 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Marriott in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7,07 Milliarden USD im Vergleich zu 6,74 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at