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04.11.2026 06:31:28
Marriott öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Marriott lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS wurde auf 3,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Marriott hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,01 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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