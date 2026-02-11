Marriott: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Marriott hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1,65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marriott 1,63 USD je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 6,69 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 6,43 Milliarden USD umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 9,51 USD, nach 8,33 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 26,19 Milliarden USD, während im Vorjahr 25,10 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at