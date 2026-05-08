Marriott stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marriott hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,43 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,39 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,24 Prozent auf 6,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at