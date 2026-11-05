Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
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05.11.2026 12:02:53
Marriott Vacations: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, Marriott Vacations (NYSE:VAC) announced a 29% year-over-year increase in contract sales to $565 million. Higher per-customer spending and tighter sales discipline are expanding operating margins and generating more free cash flow.
Three things management said stand out.
Management matches vacation owners with specific sales reps using Tour Logistics, an algorithmic assignment tool that increases average transaction sizes. By pairing high-converting reps with top prospective buyers, volume per guest (VPG), a metric measuring average sales production per tour, rose 30% year over year.
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