Marriott Aktie

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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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31.08.2026 15:35:01

Marriott Vacations Insider Sells 2,500 Shares for $300,000

Kathleen A. Pighini, who serves as See Remarks, sold 2,500 shares of Marriott Vacations Worldwide (NYSE:VAC) at $120 per share on Aug. 17, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($120); post-transaction value based on Aug.17, 2026, market close ($119.47).Marriott Vacations Worldwide is a leading global vacation ownership and exchange company with a market capitalization of $3.7 billion and TTM revenues of $3.4 billion. The company leverages its association with the Marriott brand ecosystem to deliver differentiated vacation ownership experiences while generating recurring revenue streams through membership fees and management services. With 21,100 employees and a diversified portfolio of premium vacation ownership brands, the company maintains a competitive position in the leisure and hospitality sector. However, recent financial performance reflects operational headwinds with a TTM net loss of $334 million.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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