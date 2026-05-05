Marriott Vacations Worldwide Aktie
WKN DE: A1JNDJ / ISIN: US57164Y1073
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05.05.2026 13:17:45
Marriott Vacations Worldwide Corp. Profit Declines In Q1
(RTTNews) - Marriott Vacations Worldwide Corp. (VAC) announced earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $22 million, or $0.64 per share. This compares with $56 million, or $1.46 per share, last year.
Excluding items, Marriott Vacations Worldwide Corp. reported adjusted earnings of $43 million or $1.24 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $1.257 billion from $1.200 billion last year.
Marriott Vacations Worldwide Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $22 Mln. vs. $56 Mln. last year. -EPS: $0.64 vs. $1.46 last year. -Revenue: $1.257 Bln vs. $1.200 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 7.05 To $ 7.80
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Nachrichten zu Marriott Vacations Worldwide Corp.
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04.05.26
|Ausblick: Marriott Vacations Worldwide präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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10.02.26
|Erste Schätzungen: Marriott Vacations Worldwide präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Marriott Vacations Worldwide Corp.
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