Marriott Vacations Worldwide gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Marriott Vacations Worldwide gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,24 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Marriott Vacations Worldwide ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,26 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,37 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at