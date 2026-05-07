Marriott Vacations Worldwide hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Marriott Vacations Worldwide hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresviertel hatte Marriott Vacations Worldwide 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 1,20 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at