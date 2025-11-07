Marriott Vacations Worldwide hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marriott Vacations Worldwide hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 2,12 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,22 Prozent auf 1,26 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,31 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at