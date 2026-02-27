|
Marriott Vacations Worldwide hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Marriott Vacations Worldwide hat am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 12,43 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,32 Milliarden USD – eine Minderung von 0,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,33 Milliarden USD eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 8,840 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 5,61 USD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Marriott Vacations Worldwide in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,03 Milliarden USD im Vergleich zu 4,97 Milliarden USD im Vorjahr.
