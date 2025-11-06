Marriott: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Marriott präsentierte am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Marriott hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,07 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,49 Milliarden USD – ein Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marriott 6,26 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at