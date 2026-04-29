Omnicom Group Aktie

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WKN: 871706 / ISIN: US6819191064

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29.04.2026 13:51:20

Mars: NASA's Curiosity rover finds new organic matter in Gale Crater

NASA's Curiosity rover has identified more organic compounds as scientists investigate any potential ancient life signs on Mars. It was exploring the massive Gale Crater also believed to be a now-dry lake.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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