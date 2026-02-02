Mars Engineering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mars Engineering gab am 30.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 102,94 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mars Engineering 112,17 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,45 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,21 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at