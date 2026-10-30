Mars Engineering: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mars Engineering hat am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 89,07 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 91,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,79 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,69 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,08 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at