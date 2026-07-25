Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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25.07.2026 07:45:47
Mars-Rakete von Elon Musk: SpaceX absolviert ersten erfolgreichen Starship-Test seit Börsengang
Beim letzten Versuch zünden einige Triebwerke nicht, jetzt gelingt der Start: Die Riesen-Rakete Starship von Elon Musk bringt 20 Internet-Satelliten ins All, die wie geplant verglühen. Sie spielt eine wichtige Rolle bei den Weltraumplänen von SpaceX und der US-Raumfahrtbehörde Nasa.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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