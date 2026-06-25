Perseverance Corporation LtdShs Aktie
WKN DE: 893934 / ISIN: AU000000PSV9
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25.06.2026 18:04:00
Mars-Rover Perseverance: Marathon absolviert und aus dem All fotografiert
Überhaupt erst als zweiter Rover auf einem anderen Himmelskörper hat Perseverance die Marathondistanz erreicht. Kurz zuvor wurde er aus dem All abgelichtet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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