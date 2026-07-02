Marsa Alam For Tourism Development vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Marsa Alam For Tourism Development hat am 29.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 EGP. Im Vorjahresquartal hatten -0,030 EGP je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at