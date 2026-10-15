Marsh & McLennan Cos Aktie
WKN: 858415 / ISIN: US5717481023
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15.10.2026 13:07:06
Marsh & McLennan Companies Inc Q3 Profit Advances
(RTTNews) - Marsh & McLennan Companies Inc (MMC) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line totaled $808 million, or $1.69 per share. This compares with $747 million, or $1.51 per share, last year.
Excluding items, Marsh & McLennan Companies Inc reported adjusted earnings of $972 million or $2.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.1% to $6.863 billion from $6.351 billion last year.
Marsh & McLennan Companies Inc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $808 Mln. vs. $747 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $1.51 last year. -Revenue: $6.863 Bln vs. $6.351 Bln last year.
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